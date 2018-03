Start bouw sporthal én turnhal 17 maart 2018

In Ieper zit de bouw van de twee nieuwe sporthallen op schema. Zo zijn aan de Leopold III-laan de werken voor de bouw van een nieuwe turnhal begonnen. Die komt er op de plaats waar de voormalige kleedkamerkiosk stond. Ook aan het Minneplein komt er een nieuw sportcomplex, naast het Koninklijk Atheneum. De bouw daarvan vangt aan begin mei. Het project is een privaat-publieke samenwerking tussen het stadsbestuur en het GO-onderwijs. "De leerlingen van de GO-scholen gaan er overdag sporten en tijdens andere momenten zal de sporthal worden gebruikt en verhuurd door de stedelijke sportdienst", aldus het stadsbestuur. "Het is de bedoeling dat de Ieperse sportdienst en -verenigingen er terecht kunnen." (CMW)