Standhouders verkopen overtollige kledij voor een prikje 27 maart 2018

03u11 0 Ieper De tweedehands-fashionbeurs 'Clean Up Your Closet' is georganiseerd voor dames en heren tussen 18 en 30 jaar.

In 2014 hield Jeugdhuis JOC Ieper voor het eerst een kledingbeurs en dat deden de leden zaterdag opnieuw, in samenwerking met A New Breeze. Een 35-tal standhouders maakte een deel van zijn kleerkasten leeg en gaf overtollige kledij aan een aantrekkelijke prijs een tweede leven.





Onder de standhouders waren ook Silke Terryn uit Ieper en Emily Goderis uit Brielen. "In mijn kast hangen veel mooie kleren die ik niet aandoe of nog niet veel gedragen heb. Ik verkoop voornamelijk kleedjes, maar er zijn ook enkele schoenen en blazers. De prijzen variëren tussen 3 en 20 euro", vertelt Silke. Veertig stuks boden Silke en Emily aan. Rond 15 uur hadden de dames zes stuks verkocht.





"Ik had misschien wel gehoopt om iets meer te verkopen. Sommigen nemen gewoon een kijkje, maar ik heb ook al een klant gehad die uitsluitend tweedehandskledij aanschaft."





De organisatie had ook een chill-out corner, wat randactiviteiten en workshops geregeld. (LBR)