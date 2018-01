Stamgasten zwaaien cafébaas St. Christophe uit 02u36 93 EFW Hendrik Deweerdt met zijn vrouw Liesbet en zijn zoontje omringd door vele enthousiaste klanten van St. Christophe.

Hendrik Deweerdt (37) heeft afgelopen weekend zijn laatste pint getapt als uitbater van café St. Christophe langs de Poperingseweg in Ieper. "Het was een superfeestje", lacht Hendrik na afloop. "We hadden twee muziekgroepjes, een frituur en buiten een grote tent. Ik schat dat er toch zo'n 400 mensen over de vloer kwamen. Ik zag heel veel klanten die afscheid kwamen nemen en dat doet heel veel deugd. Het is heel fijn om op die manier afscheid te kunnen nemen." Hendrik, die het café samen met zijn vrouw Liesbet Pollée elf jaar uitbaatte, gaat aan de slag in de bouwsector. "Maar eerst zal ik thuis nog wat klusjes doen waarvoor ik al die jaren geen tijd had", klinkt het. Het café zal nu een tijdje gesloten blijven om nieuwe zaakvoerder Wouter Polfliet (43) uit Ieper toe te laten wat aanpassingen uit te voeren. (CMW)