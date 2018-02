Stadsmagazijn omgedoopt tot materniteit 12 februari 2018

02u44 0 Ieper Het Ieperse stadsmagazijn aan de Rijselsepoort werd omgedoopt tot een materniteit. Het is immers in dat gebouw dat de zwangere Minneke Poes verblijft.

Dat wordt duidelijk gemaakt met twee grote borden die door twee timmerlieden van de dienst werden vervaardigd. Minneke Poes is de Ieperse mascotte en opper-reuzin van de Kattenstoet.





Eerder werd al bekend gemaakt dat de Minneke kittens verwacht. Ze is uitgerekend op 13 mei, net de dag waarop de Kattenstoet door de Ieperse straten trekt.





"We vragen om de rust van Minneke Poes te respecteren als je in de buurt van het stadsmagazijn komt", zegt het stadsbestuur. (CMW)