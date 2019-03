Stadsbestuur zoekt oplossing voor Sukkelstraatje, “maar bewoners moeten ook duit in het zakje doen” Christophe Maertens

20 maart 2019

15u04 0 Ieper Het Ieperse stadsbestuur wil werken aan een oplossing voor het ‘Sukkelstraatje’ in Brielen. Dat zijstraatje zit vol met putten, waardoor bewoners er zelfs hun wagen kapot rijden. De bewoners zullen echter ook een bijdrage moeten leveren, laat schepen Bolle weten.

Het doodlopende ‘Sukkelstraatje’ aan de Veurnseweg in Brielen verleent toegang tot de garages en tuinen van twintig gezinnen. De weg verkeert in erbarmelijke staat en ligt al jaren vol putten. Wagens lopen schade op en garages komen bijna onder water te staan. “We vragen het nieuw stadsbestuur werk te maken van een oplossing”, zegt bewoner Koen Bossuyt (52).

Eigendom

Het steegje blijkt echter geen eigendom van de stad, maar van de kerkfabriek. “De eigenaars van de woningen in de Veurnseweg, met een garage aan de achterkant van hun woning, hebben ooit een akte getekend met de kerkfabriek van Brielen. Hierin werd opgenomen dat ze tegen betaling de kerkwegel konden gebruiken zolang de kerkfabriek dit toestond”, zegt eerste schepen Philip Bolle (sp.a). “De stad is dus geen eigenaar van deze grindweg. In de akte is blijkbaar opgenomen dat de kerkfabriek geen enkele verantwoordelijkheid neemt over de toestand van de weg.”

Grond overkopen

Het vorig stadsbestuur heeft een paar jaar geleden een prijsraming opgemaakt voor de aanleg van een volwaardige weg om de garages en tuinen te ontsluiten. “De toenmalige schepen is naar de buren gestapt met het voorstel om deze kosten te verdelen onder elkaar, maar niet alle buren hebben dat aanvaard. Ondertussen krijgt het nieuwe stadsbestuur signalen van de bewoners dat een nieuw initiatief van de stad op prijs zou worden gesteld”, gaat Bolle verder. “We gaan binnenkort gesprekken opstarten met de kerkfabriek om de grond te verwerven. Als dat lukt, maken we een raming van wat het zou kosten om de weg te asfalteren. En als ook de bewoners bereid zijn een duit in het zakje te doen, komt er een einde aan de saga van het Sukkelstraatje.”

Vlaams Belang Ieper deed vorig jaar al een poging om het probleem op te lossen. “Ik kreeg toen te horen dat de putten al waren bijgevuld, maar toen ik een kijkje ging nemen, bleek dat niet te kloppen”, zegt Nancy Six. “Ook ik kreeg van de kerkfabriek te horen dat alle kosten voor de bewoners zijn.”