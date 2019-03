Stadsbestuur bevraagt inwoners Boezinge over opknapbeurt dorp Christophe Maertens

18 maart 2019

17u18 0 Ieper De Ieperse deelgemeente Boezinge krijgt een opknapbeurt. Aquafin en Stad Ieper leggen nieuwe riolen in de dorpskern en maken van de gelegenheid gebruik om een nieuwe rijbaan, het straatmeubilair, de parkeerruimte , de voetpaden en de fietsstroken te vernieuwen. Om de bewoners van het dorp daarbij te betrekken, start het stadsbestuur een vragenronde.

De heraanleg van Boezinge is in voorbereiding. Het stadsbestuur van Ieper zegt de heraanleg zeer grondig te willen doen en wil daarbij de inwoners zoveel mogelijk betrekken. Zo organiseerde Stad Ieper eind februari een infomarkt in het dorpsschooltje, waarbij meer dan 200 mensen naartoe kwamen.

“Op de infosessie kregen de dorpelingen persoonlijke toelichting en de mogelijkheid om de pistes voor heraanleg te bestuderen”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Het ging nog niet om uitgewerkte plannen, maar om dwarsdoorsnedes. Eén van de dingen die het stadsbestuur alvast heeft onthouden, is dat heel wat Boezingenaars zich zorgen maken over de rijbaan: komen er opnieuw kasseien of niet?”

De bestuursploeg wil nu, zoals aangekondigd, de samenwerking met de bewoners een stap hoger tillen. “Met “Kvraagetaan…de Ieperlingen” is een initiatief opgestart waar Ieper een traditie van wil maken”, aldus de burgemeester. “Ook voor de opknapbeurt van de dorpskern Boezinge lanceren we vandaag (maandag, red) een bevraging: op papier in de bussen van de inwoners van de Diksmuidseweg, het dorp Boezinge, en vanaf morgen digitaal voor alle dorpelingen. Het stadsbestuur wil hiermee de mening van de Boezingenaren kennen over onder meer mobiliteit, groenaanleg, zitbanken, aanpak zwerfvuil, veiligheid en aanpak van de werken. Participatie is dus geen loos woord voor ons. We willen, samen met de Boezingenaren, tot een goed voorstel komen en hun mening zoveel al mogelijk raadplegen. Deze bevraging is na de infomarkt, een tweede belangrijke stap in dat traject.“

De bevraging ‘Doortocht Boezinge’ loopt een maand. De papieren versie kan gedeponeerd worden in de bevragingsbrievenbussen aan OC Ten Vrielande en Ac Auris. Maar het makkelijkste blijft natuurlijk via de stedelijke website www.ieper.be/bevraging vanaf 19 maart om 9 uur.