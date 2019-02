Stad zoekt deskundigen ruimtelijke ordening Christophe Maertens

08 februari 2019

08u06 0 Ieper De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening of Gecoro van de stad Ieper is op zoek naar mensen die willen mee nadenken over ruimtelijke ordening.

“De commissie is een groep mensen die maandelijks bijeenkomt om de stad te adviseren rond ruimtelijke ordening”, zegt secretaris Kathy Laheye van de Gecoro. “De commissie bekijkt en bespreekt plannen en visies rond stadsontwikkeling. De Vlaamse overheid verplicht elke gemeente zo’n gemeentelijke commissie op te richten. De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening van Ieper komt bijeen elke tweede dinsdagavond van de maand. De leden krijgen presentiegeld per bijwonende vergadering.” De commissie van Ieper telt zeventien stemgerechtigden en zestien plaatsvervangers. De stad is nu op zoek naar zes burgers en vijf vervangers die willen toetreden als ‘deskundige’. “We zoeken mensen met voeling wat in de stad leeft en met interesse voor ruimtelijke ordening. Kennis van hedendaagse ruimtelijke problematieken of voeling met ruimtelijke ontwikkeling van de stad Ieper is een pluspunt.” Kandidaten kunnen een brief schijven voor 15 maart naar de dienst Ruimtelijke Ordening, Ter Waarde 1 in Ieper.

