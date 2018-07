Stad wil fietskaart met alle routes en paden 06 juli 2018

Ieper wil een fietskaart opstellen met alle soorten routes en paden in de stad, met als doel tot een gestructureerd netwerk te komen. Dat blek na een vraag van raadslid Els Morlion (CD&V) op de gemeenteraad.





"Onder meer met de opmars van de elektrische fiets wordt het fietsverkeer alsmaar belangrijker in onze stad", vertelde ze. "De fietsers, of ze nu naar hun werk rijden of gewoon recreatief bezig zijn, hebben allen maar één doel: op een aangename en veilige manier de fiets op. Het liefst op goede paden." Volgens Morlion kan het fietspad langs de Komenseweg in Hollebeke richting Ieper worden aangepakt. Partijgenoot en schepen Dominique Dehaene merkte op dat het fietspad van de Komenseweg al deels werd heraangelegd. "Het andere deel ligt op een bovenlokaal fietsnetwerk (dus niet de bevoegdheid van de stad, red.) en daar zijn nog geen plannen tot heraanleg. Sommige fietspaden met betonvlakken liggen immers langs gewestwegen. De builtjes zijn vaak uitzettingsvoegen tussen oudere betonvlakken. Ze worden om de vijf jaar vernieuwd. Tijdens warm weer puilen ze uit, terwijl bij koud weer krimpen." (CMW)