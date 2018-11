Stad verkoopt vier bouwloten via loting 28 november 2018

02u27 0

De stad Ieper houdt op maandag 17 december een verkoop van vier bouwloten in de verkaveling Relemeersstraat in Zuidschote. De verkoopprijs voor de percelen is 150 euro per vierkante meter. Iedereen die meerderjarig is, kan zich kandidaat stellen om een lot toegewezen te krijgen. "De verkoop zal via loting verlopen. Kandidaat-kopers die in Ieper wonen of minstens zes jaar onafgebroken in Ieper hebben gewoond, krijgen voorrang", aldus het stadsbestuur. Meer informatie over de voorwaarden, verkoop en inschrijven kan via de dienst wonen in het Auris centrum of via het nummer 057/45.1 7.73 of via wonen@ieper.be. (CMW)