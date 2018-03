Stad promoot geveltuintjes 24 maart 2018

02u44 0

Naar aanleiding van de grote openbare werken in de binnenstad wil Ieper de aanleg van geveltuintjes extra promoten. Wie langs een straat woont waar er grote openbare werken zijn en een geveltuin wil realiseren, kan een beroep doen op de Dienst Openbaar Domein, maar in feite kan elke bewoner waarvan de woning aan het voetpad grenst in aanmerking komen voor een geveltuintje. De Dienst Openbaar Domein komt een plantgat maken voor de gevel. De bewoner zorgt zelf voor de teelaarde, de aanplantingen en het onderhoud van de geveltuin. Wie een geveltuintje wil, moet wel eerst toestemming te krijgen van het stadsbestuur. Vooraf moet immers gecontroleerd worden of er geen hinder ontstaat. Meer info via de website van de stad Ieper. (CMW)