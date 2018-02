Stad plant opnieuw geboorteboompjes 21 februari 2018

02u43 0

Op zaterdag 24 februari 2018 vinden in Ieper de traditionele plantacties van de geboortebomen opnieuw plaats. "Deze acties worden jaarlijks georganiseerd door de Gezinsbonden van Ieper, Zillebeke, Boezinge, Elverdinge, Dikkebus en sedert 2017 ook Vlamertinge", klinkt het bij de stad. "In totaal zullen er zo'n 120 Ieperse gezinnen, die vorig jaar een baby verwelkomden, aan deze acties deelnemen. Elk gezin plant een hoogstammige loofboom of een tiental jonge boompjes en struiken aan voor hun kindje."





Er worden bomen geplant op het Palingbeekdomein, langs de Langemarkseweg in Dikkebus, langs de Steenstraat in Elverdinge en aan de Abelestraat in Vlamertinge. "Naar jaarlijkse gewoonte worden de gezinnen tijdens het aanplanten begeleid door de dienst milieueducatie en de groendienst", klinkt het. "Het voorbereidende werk werd opgeknapt door de Landschapswacht. Op elke plantplaats worden de gezinnen verwelkomd door het stadsbestuur." (CMW)





Meer over Ieper

Vlamertinge

Elverdinge

Dikkebus

Steenstraat

Abelestraat

Landschapswacht

Dikkebus