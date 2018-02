Stad plant nieuwe boompjes 05 februari 2018

De Ieperse groendienst gaat binnenkort nieuwe bomen planten, ter vervanging van de zieke paardenkastanjes die begin december geveld werden in de Ieperse binnenstad. "In de Plumerlaan worden zilverlindes geplaatst", zegt het stadsbestuur. "Deze bomen zullen in de toekomst weer het dreefeffect creëren waarvoor de Plumerlaan gekend staat. Voor de Ligywijk hebben we gekozen voor de zogenaamde Prunus avium 'Plena'. Dit is een variëteit van de zoete kers, een kerselaar zonder vruchten. Deze boom verkleurt erg mooi in de herfst en heeft schitterende bloesems in het voorjaar."





Op de Vestingen, het Zaalhof en het Gezelleplein zal de aanplanting later gebeuren. De werken starten deze week. In de Plumerlaan kan dat beperkte verkeershinder veroorzaken. In de Plumerlaan en Ligywijk zal deels een tijdelijk parkeerverbod ingevoerd worden. (CMW)