Stad ondertekent charter 'Een bibliotheek voor Iedereen' 01 maart 2018

Het stadsbestuur van Ieper heeft het charter 'Een bibliotheek voor iedereen' getekend. Dat charter stelt dat een bibliotheek een basisdienst is waar iedere burger recht op heeft.

Sinds 2016 zijn steden en gemeenten immers niet meer verplicht een bibliotheek te hebben. Ze kunnen nu zelf bepalen of ze een bib nodig hebben en hoe die kan worden uitgewerkt. Sinds eind vorig jaar loopt er een oproep tot het tekenen van het bibliotheekcharter waarbij gesteld wordt dat iedereen toegang moet hebben tot de diensten die een bibliotheek aanbiedt. Het is een oproep aan steden en gemeenten om blijvend oog te hebben voor de bibliotheek als relevante dienstverlening.





Meer dan 400 Ieperlingen hebben daarop al ingetekend en nu dus ook het stadsbestuur. In totaal tekenden ondertussen al 13 steden en gemeenten het charter, dat echter niet bindend is. (CMW)