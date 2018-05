Stad investeert in kunstgrasvelden MASTERPLAN VOOR DE KOMENDE JAREN OPGEMAAKT ERIK DE BLOCK

01 juni 2018

02u48 0 Ieper Eersteprovincialer Sassport Boezinge krijgt op het eerste terrein een kunstgrasveld. De werken zouden aanvangen in augustus en klaar zijn tegen oktober. Voor de thuiswedstrijden zou Sassport Boezinge tijdelijk uitwijken naar het terrein van Brielen Sport.

De club was blijkbaar vragende partij voor kunstgras op het tweede terrein. Omwille van een natuurlijke hellingsgraad is er daar evenwel een probleem. "Het dossier voor Sassport Boezinge is in voorbereiding", zegt burgemeester Jan Durnez (CD&V). "Het gaat in de richting van de aanleg van een kunstgrasveld. Op het schepencollege namen we hieromtrent nog geen beslissing. Om het bestek ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen, mikken we op begin juli."





Secretaris Guido Vanengelandt hoopt dat het snel gaat. "We springen maar al te graag mee op de trein en willen geen jaar wachten", klinkt het. "We werken constructief mee. We sukkelen met een overcapaciteit van ons tweede terrein. Vaak is er door de weersomstandigheden een probleem. Regent het te veel, dan moeten tijdens de week trainingen van de jeugd worden afgelast."





Kleedkamers

Boezinge beschikt over twee volwaardige terreinen. SK Vlamertinge over drie. Eersteprovincialer SK Vlamertinge krijgt op het tweede terrein ook een kunstgrasveld. Evenals twee extra kleedkamers, een extra kleedkamer voor de scheidsrechter en een berging. Er komt ook nieuwe verlichting op het tweede terrein. De stad Ieper werkte een masterplan uit en wil de komende jaren bij alle voetbalclubs investeren in kunstgras.





"Vlamertinge telt in totaal maar liefst negentien ploegen en start komend seizoen met een tweede elftal in vierde provinciale", aldus schepen Stephaan De Roo (CD&V). "Het is dus een bijzonder creatieve club. In Vlamertinge is er een tekort aan accommodatie. We gaan daar ook investeren in de douches die worden voorzien van betegeling. Er komt ook dubbelglas. Eigenlijk gaat dit om een investering met een duurzaamheid van tien à vijftien jaar."





Noden

In oktober zijn er gemeenteraadsverkiezingen maar volgens de politici hebben de investeringen daarmee niks te maken. "We zijn gaan luisteren naar al onze voetbalclubs en hebben op basis van hun noden een masterplan voor de komende jaren opgemaakt", benadrukt schepen van Sport Dominique Dehaene (CD&V).