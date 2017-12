Stad investeert in bijkomende fietsenstallingen 02u57 9

De stad Ieper heeft beslist om het aantal fietsparkeerplaatsen in de stad op te trekken naar 344. Dat zijn bijna 100 extra plaatsen. "Een deel van die extra fietsenstallingen is op dit moment al geïnstalleerd in de Stationsstraat, in de Paterstraat, op het Vandepeereboomplein en de Esplanade", aldus schepen Dominique Dehaene (CD&V). "De rest wordt begin 2018 gezet: op de Neermarkt, in de Bollingstraat en in de Diksmuidestraat. Bedoeling is om op deze manier nog méér bewoners te motiveren om met de fiets naar de binnenstad te komen." Het gaat om twee types fietsenstallingen, de klassieke rekken en de zogenaamde zwanenhalzen die al her en der in de binnenstad staan. Daarnaast heeft de stad ook maatregelen getroffen om het fietscomfort te verbeteren. Op sommige plaatsen werden de soms hinderlijke metalen beugels weggenomen. (CMW)