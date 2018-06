Stad Ieper waarschuwt voor de reuzenberenklauw 13 juni 2018

Stad Ieper waarschuwt voor de reuzenberenklauw. De bloeiperiode van de reuzenberenklauw, die een exoot is, komt er weer aan. De plant kan ernstige brandwonden veroorzaken als de huid in contact komt met het sap of de brandharen van de plant en daarna wordt blootgesteld aan zonlicht. UV-stralen reageren met de 'besmette' huid en veroorzaken grote rode plekken die 2 tot 24 uur na de blootstelling kunnen ontaarden in heuse brandblaren en letsels. Bij contact is het belangrijk de huid zo snel mogelijk te spoelen onder koud water. Krijg je toch uitslag, dan moet je minimaal één week uit de zon blijven. Op het grondgebied van Ieper zijn enkele grotere broeihaarden bekend van reuzenberenklauw, onder meer ter hoogte van Zillebekevijver, in het Hoornwerkpark, in de Kruiskalsijdestraat en Steentjemolenstraat en in de Tiendelaan te Ieper. "Omdat berenklauw gevaarlijk is, doet de Dienst Openbaar Domein - Groendienst Ieper er alles aan om de plant te bestrijden en verspreiding te voorkomen", aldus het bestuur. "Maar omdat de stad wettelijk geen pesticiden mag gebruiken, moet ze de plant handmatig bestrijden en dat gespreid over verschillende jaren." (CMW)