Stad Ieper vraagt inwoners om plantenziekte te bestrijden 28 juni 2018

De stad Ieper vraagt mensen de plantenziekte bacterievuur mee te helpen indijken. Dat staat te lezen op de website van de stad. Bacterievuur is een plantenziekte die vooral planten van de rozenfamilie treft: de meidoorn, peer, appel, dwergmispel, vuurdoorn, kweepeer, meelbes en krentenboompje. Bacterievuur bezorgt vooral veel fruitkwekers kopzorgen, maar ook boomkwekers kunnen met de ziekte af te rekenen krijgen. Bewoners moeten zich de vraag stellen of ze in hun tuin bacterievuurgevoelige planten hebben staan. Indien dat het geval is, wordt aangeraden de planten in de gaten te houden. Dé maanden waarin de ziekte toeslaat zijn mei en juni, maar het kan tot in augustus. Het meest typerende ziektebeeld is de bruin-zwarte verkleuring van de bloesems, vruchten, bladeren en jonge twijgen. Twijgen en bladeren krullen daarbij ook typisch om. Wil je meer weten over bacterievuur en hoe het aan te pakken: www.bacterievuur.be. (CMW)





