Stad Ieper verkoopt weer rookmelders Christophe Maertens

29 maart 2019

14u20 0 Ieper De stad Ieper biedt opnieuw rookmelders aan. Ze doet dat in samenwerking met de brandweer en de Stichting Brandwonden. Een rookmelder kost zestien euro en is te verkrijgen aan de balie in AC Auris.

Als er ’s nachts brand uitbreekt, hebben mensen weinig kans om tijdig wakker te worden. Wie slaapt, ruikt namelijk niets. De rook van een brand verspreidt zich snel en is verstikkend. Ieper raadt daarom aan in rookmelders te investeren. Jaarlijks sterven in ons land nog altijd meer dan honderd mensen in woningbranden. Tegen 2020 moeten daarom in alle Vlaamse woningen op alle verdiepingen rookmelders hangen.

In Ieper kun je nu voor zestien euro aan de onthaalbalie in AC Auris een rookmelder kopen. Omdat het belangrijk is dat rookmelders op een correcte manier geïnstalleerd en onderhouden worden, kregen de onthaalmedewerkers in het AC Auris een speciale opleiding. Als koper kun je bij hen terecht met al je vragen. Meer info op www.ieper.be.