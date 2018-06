Stad Ieper op zoek naar buddy's 19 juni 2018

Stad Ieper is op zoek naar buddy's. Die vrijwilligers moeten mensen die het wat moeilijker hebben bijstaan. "Zo kunnen ze helpen met het zoeken naar een baan, het verwerken van administratie of het uitoefenen van een hobby", aldus OCMW-medewerker Rebbeca Depuydt. "Dit soort zaken is niet altijd evident, vooral niet voor nieuwkomers, vluchtelingen of alleenstaanden." Wie buddy wil worden, kan een mailtje sturen naar tracy.decock@ieper.be (CMW)