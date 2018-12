Stad Ieper koopt uniek schilderij Louis Delbeke Christophe Maertens

13 december 2018

“Louis Delbeke was een bekende negentiende eeuwse kunstenaar die de vooroorlogse, en destijds beroemde, muurschilderingen maakte in de Lakenhalle”, zegt Jan Dewilde, conservator van de Ieperse musea. Louis Delbeke (1821-1891) werd in Poperinge geboren, maar verhuisde als kind naar Ieper. Delbeke werd kunstschilder. “Hij volgde lessen aan onze Academie en kon met financiële steun van Stad Ieper verder studeren aan de Academies van Brussel en Antwerpen”, klinkt het. “Hij werd na zijn studies één van de meest merkwaardige figuren en kunstenaars van zijn tijd.”

Belangrijk in de carrière van Delbeke was de opdracht in 1883 om een grote zaal in de Lakenhalle te decoreren met historische muurschilderingen over Ieper. De zaal werd ook naar hem genoemd: de Delbekezaal. De beroemde fresco’s overleefden de Eerste Wereldoorlog niet. De nieuwe aankoop dateert uit 1867 en heet ‘Een gelofte onder de druïdeneik’. Louis Delbeke stelde dit schilderij tentoon op ‘de Salon’, een grote jaarlijkse kunsttentoonstelling in Antwerpen. De organisatie kocht zijn werk aan en het doek verdween in een privé-collectie. Op het werk vragen een jonge man en vrouw de druïde om hun pasgeboren twee kinderen te zegenen, zij brengen hiervoor offergaven aan. Voor dit zeer gedetailleerde schilderij maakte Delbeke vooraf enkele studies. De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België bezitten twee van die tekeningen. “Het Yper Museum heeft een schets ervan en is nu zeer blij om nu ook het afgewerkte schilderij te verwerven. De aankoop van dit werk pas perfect in het collectiebeleid van het Yper Museum zoals dit eind vorig jaar goedgekeurd werd door de gemeenteraad. Het gaat om een belangrijk werk van een kunstenaar uit de regio, het is een verbreding van de collectie én het verbeeldt een weinig gekende periode uit onze geschiedenis”, aldus de conservator. Het kunstwerk is in zeer goede staat en meet 63 x 101 cm. Ieper betaalt er 9000 euro voor.