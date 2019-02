Stad betrekt bewoners Boezinge bij herinrichting Christophe Maertens

21 februari 2019

17u42 0 Ieper Stad Ieper wil de inwoners van Boezinge in een vroeg stadium betrekken bij de herinrichting van het dorp. Op 28 februari wordt daarom een infomarkt georganiseerd.

Aquafin NV en stad Ieper plannen rioleringswerken in de Ieperse deelgemeente Boezinge.

Het gaat om werken in de Diksmuidseweg tussen de twee kruispunten met de Randweg. Ook een aantal zijstraten zullen worden aangepakt. Hierbij zal een gescheiden rioleringsstelsel worden aangelegd. Stad Ieper maakt van de gelegenheid gebruik om het dorp meteen een opknapbeurt te geven: nieuwe voetpaden, parkeerstroken en rijbaan.

Het stadsbestuur wil de bewoners in een vroeg stadium betrekken. Het stadsbestuur benadrukt dat er nog geen concrete plannen, wel al enkele ideeën hoe het wegbeeld er in de toekomst kan uitzien. Het bestuur wil de ideeën samen met referentiebeelden bespreken met de Boezingenaars. Daarom wordt er op donderdag 28 februari tussen 16 en 20 uur een informatiemarkt georganiseerd in de school in Boezinge.