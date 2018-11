Staalharde constructies in Kruitmagazijn 23 november 2018

02u22 0 Ieper In het Kruitmagazijn in Ieper opent vanavond de tentoonstelling STAALH'ART van Iepers kunstenaar Palieter Hillewaere (35).

"De expo kadert in 'Kunst in het Kruitmagazijn', een project dat jonge kunstenaars de kans geeft een solotentoonstelling op poten te zetten", aldus Valentijn Despeghel van Curieus. Die 'kunstfabriek' is samen met Het Perron de drijvende kracht achter het project. "Het is onze bedoeling de drempel te verlagen voor de jonge kunstenaars. Wij nemen de kosten van de zaal, het drukwerk en drankjes voor onze rekening. Ook voor de technische ondersteuning zorgen we."





Beeldhouwkunst

Palieter Hillewaere startte zijn loopbaan als installateur van verwarmingstoestellen. "Op een bepaald moment begon ik met lesgeven in Roeselare en kreeg ik zin om iets met kunst te doen", aldus de artiest, die in 2016 de derde publieksprijs won van Yper Art. Daarop volgde hij een opleiding beeldhouwkunst in Ieper en nam hij deel aan verschillende kunstprojecten. "Toen ik voor dit werd gevraagd, ben ik beginnen te werken tegen de klok om alles klaar te krijgen. Ik maakte constructies uit cortenstaal. Dat is staal dat roest, maar niet doorroest. Ik liet mij inspireren door het kruitmagazijn zelf."





Meer info via www.hetperron.be/programma/expo.





(CMW)