St.-Nicolas zegt 'au revoir' met menu UITBATERS OPENEN POP-UPZAAK IN POPERINGE TIJDENS RENOVATIEWERKEN LAURIE BAILLIU

03 februari 2018

03u17 0 Ieper In het tweesterrenrestaurant St.-Nicolas in Elverdinge wordt vandaag, zaterdag 3 februari, voor

de laatste keer geserveerd. Daarna starten de renovatiewerken. Vanaf 9 februari opent de zaak in een tijdelijk onderkomen in Poperinge.

Chef Franky neemt op toepasselijke wijze afscheid van zijn restaurant in Elverdinge, met het menu 'Au Revoir'. "Het is heel succesvol en we besloten om uitzonderlijk ook op vrijdagavond het menu klaar te maken. Het is leuk dat er zoveel interesse is", vertelt chef Franky Vanderhaeghe. Op het menu staat onder andere tartaar van Schotse zalm, gebraiseerde kalfswang en 'Het Laatste Dessert'. Het restaurant serveert voor de laatste keer een op-en-top tweesterrenmenu in het vertrouwde en te slopen interieur.





Nieuwe uitdaging

De keuken en het restaurant worden vernieuwd en die werken zullen enkele maanden in beslag nemen. Het personeel wilde Franky en zijn vrouw Sandra Nys niet aan de kant zetten, dus gingen ze op zoek naar een alternatief. Gasthof De Kring wordt de nieuwe locatie voor Franky en Sandra tijdens de periode van de verbouwingswerken. De horecazaak van Gery Plancke en Rita Notebaert is al een tijdje over te nemen. "Mensen kijken heel erg uit naar onze verhuis naar Poperinge en wij natuurlijk ook. We zijn klaar voor de nieuwe uitdaging", zegt Franky. "Poperingenaars zijn heel enthousiast dat we naar Gasthof De Kring komen. Het is plezant dat we er welkom zijn."





Streekgerechten

De potten en pannen worden verhuisd naar Poperinge, maar de sterrenkeuken niet. "We zullen topgerechten brengen, maar op een ander niveau. Het worden gerechten met respect voor de regio en haar streekproducten." Hopscheuten, Poperings standevleesch, hennepot, Poperingse Keikopkaas of een stukje mazarinetaart zullen op de menukaart prijken. Binnen het pop-uprestaurant zal ook de pop-upbar 'Bar Michel' aanwezig zijn. Op bepaalde zondagen tussen 15 uur en 19 uur zullen in de bar knabbel- en babbelnamiddagen plaatsvinden met muziek, hapjes en drankjes. De zondagen worden bekendgemaakt via de website en Facebook. Van 9 februari tot en met 31 maart staan Franky en Michael in de keuken van hun pop-up 'De St.-Nicolaskring' in Poperinge. Meer informatie is te vinden op www.st-nicolas-kring-poperinge.be. Vanaf 13 april zal Franky samen met zijn zoon Michael en hun team in de vernieuwde keuken van St.- Nicolas in Elverdinge staan.