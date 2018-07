St. Christophe opnieuw open 25 juli 2018

Café St. Christophe langs de Poperingseweg in Ieper is weer open. De zaak werd overgenomen door Wouter Polfliet, die eerder De Trompet op de Grote Markt in Ieper uitbaatte. "In die horecazaak had je heel veel passanten, vooral toeristen, en ik miste een beetje een band met de klanten", aldus Wouter. "Daarom ben ik naar hier gekomen." De uitbater nam een rechterhand onder de arm: kelner Aurelie Depuydt, die hij medezaakvoerder maakte. "Zo heb ik iemand die mee verantwoordelijkheid draagt in de zaak, wat wel heel fijn is." Het café was een tijdje gesloten om het interieur wat op te knappen. "We blijven een echt café waar je op je gemak een pintje kan drinken aan de toog", weet de waard. "Wel hebben we de eetkaart wat aangepast. Er staan croque-monsieurs op, maar ook lasagne en spaghetti, tot zelfs een entrecote. Die wordt geserveerd op een plank." Vorige uitbater was Hendrik Deweerdt die samen met zijn partner Liesbet Pollée de zaak meer dan elf jaar openhield. Het koppel vond dat voldoende en ging op zoek naar een nieuwe uitdaging. De Trompet werd dan weer overgenomen door het team van horecaman Rudi Declercq en daar staat momenteel Sam Van Weehaege achter de toog.





Café St. Christophe is alle dagen, uitgezonderd op woensdag, op en dat vanaf 11 uur tot 's avonds.





(CMW)