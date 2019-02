Sportraad reikt Ieperse sportprijzen uit Christophe Maertens

09u06 0 Ieper De Ieperse Stedelijke Sportraad reikt op vrijdag 22 februari weer de Ieperse Sportprijzen uit.

Er is een sporttrofee 2018 in de categorie sportverdienste, sportjongere, sportclub, sportvrouw en -man. Daarnaast wordt de sportschool 2018 gehuldigd, net als de West-Vlaamse, Vlaamse, Belgische en Europese (jeugd)kampioenen 2018. De avond wordt opgefleurd door demonstraties van de Koninklijke Ieperse Turnkring. Nadien is er een receptie, aangeboden door de stad Ieper. Schrijf je voor 15 februari in via lejeunejp@skynet.be. De uitreiking vindt plaats in de concertzaal van CC Het Perron vanaf 19.30 uur.