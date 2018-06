Sportief aangelegd? Laat Instagram meegenieten 09 juni 2018

Wie regelmatig sport en graag eens een foto van zichzelf op de sociale media plaatst, kan in Ieper in de prijzen vallen. "Doe mee met de campagne van onze sportdienst en gebruik hashtags #sportersbelevenmeer in combinatie met #ieper op Instagram en Facebook", aldus de Ieperse website. "Toon de wereld dat Ieperlingen graag sportief het beste van zichzelf geven en win een Ieperbon van 25 euro. Er zijn bonnen te winnen in de maanden tot oktober." (CMW)