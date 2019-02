Sporthal Minneplein binnenkort weer open

Christophe Maertens

26 februari 2019

De werken aan de nieuwe sporthal Minneplein in Ieper zitten in een laatste rechte lijn. Zoals het er nu naar uit ziet zal de sporthal vanaf 18 maart gebruikt kunnen worden.

“De sporthal is uitgerust voor alle zaalsporten. Er zijn drie naast elkaar liggende terreinen voor basketbal, volleybal, badminton en tennis”, verduidelijkt schepen van Sport Patrick Benoot (Open Ieper). “Maar ook voor zaal- en mini-voetbal kan je de zaal huren. Alle nodige sportmaterialen zijn er plaatse voorzien. Als je een sportterrein bij de sportdienst reserveert, kan je uiteraard ook een kleedkamer met douche gebruiken. Alles is trouwens aangepast voor mensen met een handicap.”

In tegenstelling tot de sporthallen aan de Leopold III-laan zijn in de nieuwe sporthal geen zaalwachters. Elke gebruiker moet zelf het nodige sportmateriaal zetten én opnieuw opbergen. Wie de sporthal wil gebruiken, heeft daarvoor een speciale badge nodig. Licht en verwarming worden automatisch geregeld via speciale software.

Sporters die geïnteresseerd zijn om van de nieuwe sportinfrastructuur gebruik te maken, kan een aanvraag indienen op de sportdienst, sportdienst@ieper.be , 057.239.400 of je kan een online formulier invullen op de sportpagina van de stad www.ieper.be/aanvraagsporthalMinneplein.

Mensen die een sportterrein willen huren op de site, zijn verplicht een speciaal infomoment in de sporthal bij te wonen. De rondleidingen vinden plaats op woensdag 13 maart om 14 uur en om 17.30 uur en op zaterdag 16 maart om 10 uur. “Tijdens deze rondleiding kan je kennis maken met de werking van de sporthal en krijg je uitleg over het materiaal: hoe je het moet zetten en opnieuw opruimen achteraf. Alleen wie hieraan deelneemt, kan een terrein reserveren”, klinkt het. Reserveren kan voorlopig tot eind juli. Vanaf volgend sportseizoen, vanaf 1 augustus kunnen clubs en particulieren de zaal voor een langere periode vastleggen Er worden ook dan, voor het volgende seizoen, verschillende informatiemomenten georganiseerd.” De sporthal wordt overdag gebruikt door de leerlingen van GO!-onderwijs en ’s avonds, op woensdagnamiddagen en in het weekend door Ieperse sportclubs, verenigingen en particulieren.