Sporters lopen Kaairun in felle zon 06 augustus 2018

02u35 0 Ieper In Ieper trotseerden gisternamiddag 177 atleten de felle hitte voor hun deelname aan de Kaairun.

Het loopevenement begon om 14 uur met de kidsrun en een uur later ging de jogging van start. Tenslotte schoten de lopers voor de 11 kilometer uit de startblokken. Organisator Dries Verplanken moest iets minder sporters dan vorig jaar verwelkomen, maar dat kwam wellicht door de warmte.





Robin Schuermans ging voor de 5 kilometer als eerste over de streep, gevolgd door Stijn Depoortere en Sander Cottignies. De elf kilometer schreef Cedric Callewaert op zijn naam. Bjorn Voet werd tweede en Jonathan Goudeseune derde. Per deelnemer ging er 2 euro naar #rodeneuzendag. Leuk was ook dat naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van frituur De Bevoorrading iedere deelnemer een gratis puntzak frietjes kon komen ophalen. (CMW)