Sporten in Paasvakantie 09 maart 2018

Kinderen en jongeren die dreigen zich te vervelen tijdens de Paasvakantie, hebben niet langer een excuus om passief voor de tv te blijven hangen, want de Ieperse Sportanimatie plant wel 20 verschillende sportkampen. Het ruime aanbod biedt, zowel voor jongens als meisjes, van 4 tot 17 jaar, tal van combinatiemogelijkheden. Zo kun je tegelijk inschrijven voor windsurfen en zeilen, zwemmen en omnisport of watersport afgewisseld met mountainbiken. Wie nog meer variatie wil, kan dit zelfs combineren met knutselen, grimeren, een workshop techniek of talen. De activiteiten lopen van 9 tot 16.30 uur, maar er wordt opvang voorzien van 7.45 tot 17.30 uur. Ook wie wil inschrijven voor de zomerkampen, neemt misschien ook nu al beter een kijkje op www.ieper.be/sportanimatie. Mail of bel voor meer info naar sportanimatie@ieper.be of 057/239.400. (DCH)