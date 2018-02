Sport voor mensen in een rolstoel 13 februari 2018

De Ieperse sportdienst organiseert samen met de vzw WVA en de rolstoelgebruikers Marvin Odent en Olivier Verkruysse, 'Life on Wheels'. Dat is een nieuw G-sportproject (G-sport is sport voor mensen met een beperking, nvdr) voor rolstoelgebruikers in de Westhoek. Het opzet is dat jongeren en volwassenen maandelijks kennis maken met verschillende rolstoelsporten. Op dinsdagnamiddag 6 maart om 14 uur verzamelen geïnteresseerden voor de eerste keer bij de Klepper, Kanteelpad 4 in Ieper, rechtover meubelen Crack. Het gaat daarop richting sporthal om de sporters kennis te laten maken curling, boccia en tafeltennis. De eerste bijeenkomst is gratis. (CMW)