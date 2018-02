Spaghettifeest om sociaal fonds Immaculata te spijzen 14 februari 2018

In Immaculata Ieper is er al enkele jaren een sociaal fonds voor leerlingen die het financieel moeilijk hebben. Dit fonds wordt aangesproken om aan enkele leerlingen een warme maaltijd aan te bieden, om bij te springen als het moeilijk is, om een studiereis te betalen, om een gedeelte van de schoolrekening te betalen, enzovoort. Om dit sociaal fonds te spijzen, organiseerden een aantal leerkrachten een spaghettiavond voor collega's en hun familie. Kiwanis Junior Wervik leverde eveneens een bijdrage.





(EFW)