Sp.a wil 'Warmste Week' in 2019 naar Ieper halen 09 februari 2018

02u28 0 Ieper De Ieperse sp.a heeft de ambitie om de 'Warmste Week' naar Ieper te halen. "We zijn ervan overtuigd dat Ieper de gepaste locaties heeft", aldus gemeenteraadslid Philip Bolle (sp.a).

"Voor de vorige editie van de 'Warmste Week' trok Music for Life naar Wachtebeke, waar een recordaantal bezoekers langskwam", weet Bolle. "Ook editie van 2018 zal plaatsvinden op diezelfde locatie. Ons voorstel is dat Ieper zich kandidaat stelt voor de editie van 2019. Het grootschalige evenement zou voor het eerst in West-Vlaanderen plaatsvinden. Als we werk maken van de ombouw vanhet Groenpark tot evenementenplein, dan hebben we ruim voldoende plaats voor Music for Life, in een mooi kader." Sp.a stelt voor om tegelijk de kerstmarkt te laten plaatsvinden tussen de Majoorgracht en de Pompstraat, en om de ijspiste aan te leggen op de Majoorgracht. "Het is een publiek geheim dat de formule van de schaatspiste en de kerstmarkt op de Grote Markt versleten is", aldus nog Philip Bolle. Schepen Katrien Desomer (CD&V) wil het gebeuren liever op de Grote Markt houden. "De piste van kandidaatstelling 'Warmste Week' nemen we echter wel mee in het volgende overleg met het Centrummanagement van de stad." (CMW)