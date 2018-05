Sp.a wil na 80 jaar weer meebesturen SOCIALISTEN STELLEN VERKIEZINGSLIJST VOOR OP DAG VAN DE ARBEID ERIK DE BLOCK

02 mei 2018

02u36 0 Ieper Overal in het land vierden de socialisten gisteren de Dag van de Arbeid. In Ieper koppelde sp.a dit aan de voorstelling van de bijna volledige lijst voor de verkiezingen. Enkele dagen eerder deed ook meerderheidspartij CD&V dat. In tegenstelling tot CD&V staan er in de top vijf van de socialisten geen verrassingen.

Lijsttrekker Philip Bolle is beroepshalve gewestelijk verantwoordelijke van de socialistische mutualiteit Bond Moyson. De tweede plaats gaat naar gemeenteraadslid Evelyn Bouchaert (36) uit Dikkebus. Gemeenteraadslid Valentijn Despeghel (39) uit Ieper staat op de derde plaats, gemeenteraadslid Steve Meseure (38) uit Ieper op de vierde plaats. Ieperling OCMW-raadslid Andy Verkruysse (44) sluit de top vijf af. Gemeenteraadslid Ives Goudeseune (60, Zillebeke) wordt lijstduwer. Partijvoorzitter en gewezen gedeputeerde Gunter Pertry duwt mee de lijst. Student Lieven Castelein (19) is de jongste kandidaat, Jacques Goeman (71) de ouderdomsdeken. Er is nog één plaats niet ingevuld. Opmerkelijk is alvast dat in vergelijking met de vorige gemeenteraadsverkiezingen de namen van de lijsttrekker en lijstduwer worden gewisseld. In 2012 was Ives Goudeseune lijsttrekker en Philip Bolle lijstduwer. Het worden alvast moeilijk te voorspellen verkiezingen in de Kattenstad. In deze legislatuur vormt het kartel van CD&V en N-VA de meerderheid. N-VA komt op met een eigen lijst. Een nieuwe meerderheid van CD&V en sp.a is een mogelijkheid ...





Opnieuw besturen

De ambities zijn alvast heel duidelijk. "Na bijna tachtig jaar oppositie willen we deelnemen aan het bestuur", aldus Philip Bolle. "We gaan voor minimaal zes zetels. Of dus één meer dan nu. We hebben een stevig en inspirerend programma, we hebben bekwame raadsleden en kandidaten en met de steun van de Ieperling zijn we ervan overtuigd te kunnen wegen op de besluitvorming in een volgende bestuursmeerderheid."





Verkeersluwe binnenstad

Tevens werd het verkiezingsprogramma voorgesteld. De sp.a stapt naar de kiezer met de slogan 'DENK. VOEL. IEPER.' Tot de speerpunten behoort onder meer het creëren van een verkeersluwe binnenstad op maat van voetgangers en fietsers. Met een ondergeschikte rol voor de auto, gekoppeld aan een vlotte mobiliteit rond de stad. "We pleiten ook voor een openluchtzwembad bij het bestaande zwembad", aldus Philip Bolle. "Er zijn extra openlucht-sportterreinen in de dorpen nodig. Evenals de uitbouw van watergebonden sport- en recreatiemogelijkheden aan Dikkebusvijver. We willen ijveren voor een hoger aanbod aan sociale woningen, drie dienstencentra en een sociaal restaurant. De straatverlichting dient progressief en versneld vervangen te worden door dimbare ledverlichting."