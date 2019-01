Sp.a Ieper huldigt overleden kopmannen en militanten Christophe Maertens

13 januari 2019

15u50 0

De partij sp.a Ieper heeft op de Ieperse begraafplaatsen hulde gebracht aan hun betreurde socialistisch kopmannen Edgard Missian (1889-1956), Gust Breyne (1914-1998) en Frank Dewulf (1956-1989). Dat gebeurde in het kader van de toetreding van de partij aan de nieuwe coalitie in Ieper. Na een overzicht van hun leven en hun inzet voor de socialistische beweging door voorzitter Gunter Pertry werden rode rozen - het socialistisch symbool voor een betere wereld - op hun graf neergelegd door ondervoorzitter Steve Meseure, fractieleider Evelyn Bouchaert en 1e schepen Philip Bolle. Ook alle gewezen socialistische militanten werden in de dankhulde betrokken. Tot slot noemde voorzitter Pertry het ideeëngoed van “Frank-rijk in Ieper”, de laatste verkiezingscampagne van Frank Dewulf in 1988, meer dan ooit actueel voor de komende beleidsploeg waar sp.a deel van uitmaakt.