Souvenir scoort nu ook in Gent OPNIEUW 'NIEUWKOMER VAN HET JAAR' IN GAULT&MILLAU SABINE VAN DAMME EN LAURIE BAILLIU

06 november 2018

02u28 3 Ieper Restaurant Souvenir - dat afgelopen jaar Ieper inruilde voor Gent- scoort opnieuw bij de culinaire gids Gault&Millau. Het werd bekroond als 'Nieuwkomer van het Jaar'. Dat was de zaak al in 2014 op de vorige locatie, in Ieper. Ook de score van 15,5 op 20 bleef dezelfde. "Het bewijs dat we nog steeds goed bezig zijn", zegt een tevreden Joke Michiel.

Twee keer 'Nieuwkomer van het Jaar' zijn, je moet het maar kunnen. Restaurant Souvenir slaagde erin. De zaak opende het eerst de deuren in Ieper in 2014. Gault&Millau liet toen zijn waardering blijken en beloonde het restaurant als nieuwkomer met een mooie score van 15,5 op 20.





Afgelopen jaar ruilden uitbaters Joke Michiel en chef-kok Vilhjalmur Sigurdarson de Surmont de Volsberghestraat in Ieper in voor de Brabantdam in Gent. Het restaurant werd - voor de tweede keer dus- bekroond tot 'Nieuwkomer van het Jaar' en kon ook opnieuw een plaatsje veroveren in de lijst van Gault&Millau met dezelfde score als de Ieperse vestiging. De IJslandse kok Vilhjalmur Hilmar Sigurdarson en zijn vrouw Joke Michiel kozen voor de 'moeilijke' buurt van de Brabantdam, in het stukje tussen Sint-Anna en de Vlaanderenstraat. Ze zitten in een relatief klein pand, vlakbij het Glazen Straatje. Vroeger zat De Vitrine daar, de vorige zaak van Kobe Desramaults. "Wij zijn zeer blij met de erkenning. We hadden dezelfde score al in ons restaurant in Ieper, maar die raakten we kwijt door de verhuis. Ons concept is hetzelfde gebleven, dus het feit dat we nu dezelfde score behalen, is voor ons een bewijs dat we nog steeds goed bezig zijn", klonk het bij Joke Michiel na de bekendmaking.





Souvenir staat voor gezond én lekker gastronomisch eten. In de keuken wordt sterk de nadruk gelegd op vis, zeevruchten en groenten. Bij de menu's serveren ze geen vlees, à la carte kan je er wel voor kiezen. Het koppel woont nog steeds in Ieper, want de Westhoek vaarwel zeggen doen ze niet. "Mijn man en ik blijven in Ieper wonen, want hier zijn we echt gelukkig. We willen misschien zelfs nog landelijker gaan wonen. Een drukke stad is niets voor ons. Een nieuw restaurant in Ieper is zeker niet uitgesloten", zei Joke in het verleden.





Restaurant Vinke

De culinaire gids Gault&Millau neemt verder voor het eerst restaurant Vinke uit Westouter op de gids.





In 2015 breidde het cateringbedrijf 'Tout à fait Sophie' in het Vinkennest in Westouter uit met het restaurant, 'De Vinke'. Het werd beloond met 13 op 20. Hostellerie Kemmelberg werd deze keer bekroond met een half puntje extra en eindigt daarmee met 13,5 op 20 in deze nieuwe Gault&Millau. In Ieper werden drie restaurants opgenomen in de lijst. Hostellerie St.-Nicolas in Elverdinge kreeg 16 op 20. Restaurant Découverte kreeg een 13 op 20 en Pacific Eiland 12 op 20. In Poperinge prijkt restaurant Pegasus met 15 op 20 in de Gault&Millau. 't Hommelhof uit Watou kreeg ook dit jaar 14 op 20 en restaurant Terminus 12 op 20.