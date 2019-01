Solofietser opnieuw vertrokken naar Azië Christophe Maertens

16 januari 2019

09u48 0 Ieper Wereldreiziger Grégory Lewyllie is na een verplichte rustperiode opnieuw op het vliegtuig gestapt richting Azië. De Ieperling wil er zijn fietsreis verder zetten.

Op 3 juni vorig jaar vertrok Grégory Lewyllie uit Ieper voor een fietsavontuur van 30.000 kilometer naar China en terug. Hij doet dat op een bamboefiets op zonne-energie. Met het project wil de Ieperling aantonen dat er andere manieren zijn om met het milieu om te gaan. Het avontuur kadert in de Sun Trip, een wedstrijd van Lyon naar Canton, de grootste stad in China. De Ieperling wou ook de terugweg met de fiets doen. In Laos liep het echter mis. Na precies 15.200 kilometer op de teller maakte hij een val. Op een hobbelige weg verloor hij de controle over zijn tweewieler en hij viel op zijn schouder. Het gevolg was een gebroken sleutelbeen en een verplichte terugreis naar huis. Al meteen maakte Grégory duidelijk dat hij zijn reis wou afmaken, wat hij nu ook gaat doen. De veertiger is ondertussen weer vertrokken. Zijn fiets en trailer staan veilig opgeborgen in Azië. “Maandag kom ik aan in Kuala Lumpur, de hoofdstad van Maleisië”, zegt Grégory op Facebook. “Daar bezoek ik het Thaipusam Festival, een groot hindoefeest. Daarna spring ik weer op de fiets.” Wellicht is het de bedoeling dat de fietser nog de eilanden Java, Bali en Indonesië aandoet. Vanaf dinsdag 15 januari kan het avontuur van de fietser worden gevolgd via www.solarbiketour.com.