Soldaat krijgt correcte naam op grafsteen 04 augustus 2018

02u27 0 Ieper 103 jaar na zijn overlijden kreeg soldaat Thomas Peacefull een nieuw graf op Bedford House Cemetery in Ieper. Op de vorige grafsteen bleek zijn naam fout gespeld.

Thomas Peacefull, gestorven op 4 juni 1915, was de inspiratie achter het verfilmde boek 'Private Peaceful' van Britse auteur Michael Morpurgo, ook bekend van het verfilmde boek "War Horse".





"Het jeugdboek door schrijver Michael Morpurgo vertelt het verhaal van twee broers Thomas en Charlie die streden in de loopgravenoorlog", klinkt het bij de Commonwealth War Graves Commission (CWGC), die de graven beheert. "Nadat Charlie niet gehoorzaamt aan zijn officier om bij zijn gewonde broer te blijven in het niemandsland, wordt hij beschuldigd van lafheid en geëxecuteerd."





103 jaar na dood

Meer dan 100 jaar na zijn dood, blijkt dat de naam Peaceful, zoals aangegeven op de grafsteen en in het boek, nooit bestaan heeft. De soldaat die als inspiratie diende van dit oorlogsverhaal, heet in realiteit Thomas Samuel Henry Peacefull, met een dubbele l. De spellingsfout kwam aan het licht wanneer Private Peacefull's achternicht, Maxine Keeble, na onderzoek de auteur aanschreef om deze fout te melden. De CWGC deed daaropvolgend het nodige werk om het archief en de grafsteen aan te passen. (CMW)