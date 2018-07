Solarbiker legt in 40 dagen al 4.265 kilometer af 12 juli 2018

Fietser Grégory Lewyllie (47) is precies 40 dagen geleden uit Ieper vertrokken voor een tocht van 30.000 km door Europa en Azië. Ondertussen is hij 4265 km verder en begint hij aan het meest avontuurlijke deel van zijn tocht: het parcours door Rusland, Kazakhstan, Oebekistan, Kirgistan en China. Lewyllie is met een zelfgemaakte bamboefiets bezig aan zijn Solarbiketour, het langste solar-fietsavontuur ooit. De fietstocht op zonne-energie neemt 15 maanden in beslag. In een eerste fase wordt deelgenomen aan 'The Sun Trip', een wedstrijd vanuit Lyon naar Canton in China. In het tweede deel fietst de avonturier terug naar België, via onder meer Thailand, India, Pakistan, Iran en Turkije.





Kaas met gaten

Alles gebeurt op een bamboefiets met een karretje met zonnepanelen. Inmiddels passeerde Grégory al Polen en Oekraïne. "Oekraïne lijkt soms op Zwitserse kaas met heel veel gaten", schrijft Grégory op Facebook. "Een namiddag lang gestuiterd over een afstand van 35 km. Ik had even een dipje. Daarna kreeg ik samen met de Fransman Lionnel Serra politie-escorte met ambulance. Het vertrouwen is helemaal terug!" Ook Kiev liet hij al achter zich, waar hij en andere fietsers nogal wat mediabelangstelling kregen." De avonturen van de fietser zijn te volgen via www.solarbiketour.com of via Facebook.





(CMW)