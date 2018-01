Soepverkoop ten voordele van kermis 31 januari 2018

De jaarlijkse soepverkoop ten voordele van Boezinge-kermis start zaterdag. "We gaan vier zaterdagen de boer op met verse soep", aldus Jan Laurens van het kermiscomité. "Met de opbrengst daarvan organiseren we eind juli in Boezinge een mooie kermis, met op donderdag 26 juli een prachtig vuurwerk." De soepploegen beginnen hun ronde telkens om 9 uur aan 't Katspel.





(CMW)