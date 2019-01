Sociaaleconomische situatie is gunstig, maar waakzaamheid blijft geboden Christophe Maertens

10u59 0 Ieper West-Vlaanderen kon in 2018 opnieuw prat gaan op een uitstekend sociaaleconomisch rapport. Dat zegt de Kamer van Koophandel (Voka) West-Vlaanderen. “Waakzaamheid blijft echter nodig”, klinkt het.

Volgens Voka blijkt uit meerdere indicatoren dat het in onze provincie goed gaat op sociaaleconomisch vlak. De werkloosheid bereikte in zowat alle West-Vlaamse regio’s haar laagste peil sinds tien jaar. “De spanning op de arbeidsmarkt was nog nooit zo hardnekkig en het lijkt erop dat deze toestand door de toenemende vergrijzing niet snel zal veranderen”, merkt algemeen directeur Voka West-Vlaanderen Bert Mons op. “Het vinden van werknemers is en blijft een bekommernis van veel bedrijven. Zonder geschikt personeel wordt groeien moeilijk. We moeten meer mensen aan het werk krijgen. Het is de beste manier om extra kosten door de vergrijzing op te vangen en om de krapte op de arbeidsmarkt te verlichten.”

Volgens Voka borrelt er wel ongerustheid naar boven bij de West-Vlaamse bedrijven. “Het ondernemersvertrouwen vertoont al enkele maanden niet langer de opwaartse knik als in 2017. Door binnen- en buitenlandse risico’s en onzekerheden, zoals verkiezingen en de Brexit, is het moeilijk om een vooruitzicht voor 2019 naar voor te schuiven. Waakzaamheid en flexibiliteit worden de codewoorden voor 2019”, aldus nog Mons.

West-Vlaanderen telde vorig jaar 119.194 bedrijven, terwijl er dat vier jaar geleden 105.638 waren. In 2018 gingen in de provincie 881 firma’s over de kop, in 2014 waren er dat 1.030. De werkloosheidsgraad in de provincie was vorig jaar 5 procent, tegenover 6,4 procent in Vlaanderen.