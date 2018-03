Slotdiner in Souvenir 02 maart 2018

Mensen die nog een laatste keer hun voeten onder tafel willen schuiven in restaurant Souvenir in Ieper, kunnen dat komende zaterdag 3 maart doen. "Tijdens die laatste avond trekken we alle registers open en komt groenteboer Mattias Plaetevoet van de Blauwe Spie chef Sigurdarson bijstaan in de keuken", klinkt het in het restaurant. Het restaurant verhuist dan naar Gent en in de plaats komt CROQ'ODIEL, een kindvriendelijk restaurant met croque monsieurs, kroketjes en slaatjes. (CMW)