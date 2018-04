Slechtvalk blijkt doodgeschoten 11 april 2018

02u44 0

De slechtvalk die vorige week in Ieper dood werd aangetroffen, is wel degelijk doodgeschoten. Dat bevestigt bioloog Dirk Draulans op zijn Facebookpagina.





"Ik kreeg het bericht van Ieper dat de gedode slechtvalk werd onderzocht", klinkt het. "Röntgenfoto's tonen duidelijk aan dat de vogel hagelloodjes in de hals, borst en de vleugels binnenkreeg. Hiermee is dus bewezen dat de vogel wel degelijk werd neergeschoten met een jachtgeweer. Het gaat nu dus officieel ook over een jachtmisdrijf. De natuurinspectie van Agentschap voor Natuur en Bos West-Vlaanderen volgt de zaak verder op, samen met de politie ARRO Ieper."





De vogel werd door Chris Lock, een Britse ex-valkenier, gevonden midden op een wandelpad tussen Ieper en Boezinge. "De autoriteiten gaan ervan uit dat het een provocatie van de dader betreft: jullie met jullie onzin van vogels beschermen, dit is wat wij ermee doen.." Wellicht is de slechtvalk het exemplaar dat een koppel vormde met wijfje in de kathedraal. (LSI/CMW)