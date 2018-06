Slechts 1 slechtvalkkuiken zal nestje verlaten VOOR HET EERST IN JAREN GEEN DRIE OF VIER JONGEN IN KATHEDRAALTOREN CHRISTOPHE MAERTENS

05 juni 2018

02u59 1 Ieper Van het nest slechtvalken dat in de toren van de kathedraal aan het broeden was, is nog maar een van de vier kuikens in leven. De oorzaak is het gebrek aan voedsel, nadat in april de vader van het nest dood werd teruggevonden.

Een Brit die in Ieper woont, deed vorige maand een lugubere ontdekking. Chris Lock, een voormalige valkenier, vond tijdens een wandeling een slechtvalk die was doodgeschoten. De pootjes waren afgesneden. "Bewijzen hebben we niet, maar die valk was hoogstwaarschijnlijk het mannelijk exemplaar dat nest aan het maken was in de torenspits van de Ieperse Sint-Maartenskathedraal", zegt milieuambtenaar Lieven Stubbe. In 2005 plaatste de stad een nestkast in de toren en dat in samenwerking met het Fonds voor instandhouding van roofvogels. Sindsdien broedden er heel wat nesten uit.





Jong verdwenen

"Sinds 2012 bestond een nest altijd uit drie of vier kuikens. Dit jaar overleefde slechts een vogel." Bij een controle half mei waren er wel nog vier eieren te vinden. Twee weken later lag er in het nest naast het levend kuiken een dood exemplaar, was er een ei niet uitgebroed en was er een jong verdwenen. "Alleen de oudste vogel overleefde. Het vierde ei of kuiken is wellicht opgegeten", aldus Stubbe. "Eigenlijk niet zo ongewoon. De jongen worden altijd met wat tijd tussen geboren. Het oudste kan dan bij voedseltekort overleven door jongere, mindere sterkere kuikens op te peuzelen."





Nest verlaten

Het is nu wel duidelijk dat de dode vogel die werd gevonden, het mannetje van het nest was. De vader zorgt immers voor het voedsel, terwijl het vrouwtje de eieren uitbroedt. Als haar partner om een of andere reden wegvalt, moet ze het nest verlaten om eten te halen. Daardoor kan ze echter maar een jong opvoeden. "Het is jammer dat dit nu gebeurde, want slechtvalken blijven zeldzaam." Ondertussen werd wel opnieuw een mannetje rond de toren waargenomen. "Dat is wellicht een jong van een van de vorige jaren. Het is niet ongebruikelijk dat het naar zijn geboorteplaats terugkeert", klinkt het.





Inteelt

"De vogel kan een koppel vormen met het overgebleven vrouwtje. Dan kan er wel sprake zijn van inteelt, wat natuurlijk niet gezond is. Al gebeurt dit wel vaker in de natuur. In Vlaanderen zijn er slechts een tiental koppels slechtvalken, de kans op verwantschap bij de geliefden is dus vrij groot."





Ondertussen werd nog geen verdachte gevonden die in aanmerking komt voor het doodschieten van de slechtvalk. "De politie heeft enkele mensen ondervraagd, maar het zal moeilijk zijn om bewijzen aan te brengen, want we hebben geen ring meer", zegt de milieudeskundige nog.