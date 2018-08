Slagveld Bellewaerde Ridge uit WO I is voorlopig beschermd 21 augustus 2018

02u44 0 Ieper Geert Bourgeois, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, heeft het Eerste Wereldoorlog-slagveld van Bellewaerde Ridge in Zillebeke voorlopig beschermd als archeologische site.

In de aanloop naar de 100-jarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog onderzocht het agentschap Onroerend Erfgoed ook het oorlogserfgoed dat onder de grond zit. "Het kraterveld van Bellewaerde Ridge blijkt het best bewaarde kraterlandschap van de Westhoek. Het is een oorlogslandschap met zeer gedifferentieerde, goed bewaarde archeologische sporen. In het geheel en door de samenhang van de kraters en de goed bewaarde loopgraaf- en schuilplaatsrestanten is het een archeologische site met grote erfgoedwaarde", aldus minister-president Bourgeois. Volgens Onroerend Erfgoed is op basis van luchtfoto's in Bellewaerde zowel de Duitse als de Britse frontlinie gelokaliseerd. Op het terrein blijkt dat slechts 10 cm onder de graszode al de beschoeiingsplaten van de loopgraven tevoorschijn komen. "De weide is na de oorlog oppervlakkig geëgaliseerd en niet tot op grote diepte gesaneerd, waardoor de bewaringsgraad optimaal is", klinkt het. "Na de oorlog liet de eigenaar een groot gedeelte van het terrein verbossen, zodat het reliëf er min of meer ongemoeid bleef. De meest noordelijke krater bleef bewaard in het bosje, dat in de oorlog als Railway Wood bekend stond." Na de voorlopige bescherming organiseert het gemeentebestuur een openbaar onderzoek. Binnen 9 maanden beslist Geert Bourgeois over een definitieve bescherming. (CMW)