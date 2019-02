Slachtoffer fietsendiefstal stapt naar de politie met camerabeelden Christophe Maertens

21 februari 2019

16u11 0 Ieper Wesley Mahieu (26), die de daders van een fietsendiefstal nog een kans gaf de gestolen spullen terug te geven, stapt naar de politie. De man had een oproep op Facebook gelanceerd nadat dieven ervandoor waren gegaan met zijn fietsen. De boeven brachten onder meer een kader terug, maar tal van onderdelen ontbreken nog.

De twintiger werd afgelopen weekend het slachtoffer van een diefstal van enkele fietsen, waaronder een mountainbike. De tweewielers stonden tegen een gevel aan een woonblok in de Schotlandstraat vlakbij de Leet in Ieper. Maandagochtend merkte de jongeman dat de fietsen waren gestolen. De wielen waar sloten aan vast waren gemaakt, hadden de dieven laten liggen. Wesley postte op Facebook een bericht. Daarin gaf hij de dieven de kans gestolen goederen terug te brengen. Indien ze dat niet zouden doen, zou Wesley met camerabeelden naar de politie stappen. Vreemd genoeg brachten de dieven een deel van de buit terug, waaronder het kader van de mountainbike. Voor de eigenaar is dit niet voldoende. Hij gaf de dieven nog wat extra tijd om de rest van de fietsten terug te bezorgen. Dat gebeurde echter niet en daarom stapte de man nu naar de politie met de camerabeelden. Bij de diefstal werd ook een fiets van een onderbuur buit gemaakt.