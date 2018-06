Slachtoffer (61) verkeersagressie nog steeds bang op weg 29 juni 2018

De 32-jarige man uit Langemark-Poelkapelle werd door de rechter in Ieper veroordeeld tot 2 maanden cel met uitstel en een geldboete voor een geval van verkeersagressie.





Op 5 november 2016 raakte F.B. betrokken bij een incident op de Noorderring in Ieper. Volgens de openbare aanklager sneed de beklaagde een automobilist de pas af en ging hij daarop op de remmen staan. De twee autobestuurders plaatsten hun wagen aan de kant. F.B. zou daarop het slachtoffer een blauw oog hebben geslagen en ook diens wagen hebben beschadigd. Hij moest zich verantwoorden voor opzettelijke slagen en beschadiging van goederen. Het slachtoffer (61) zegt dat hij nog altijd schrik heeft om zich in het verkeer te begeven. De verdediging ontkende dat er werd geslagen. "Die man hield halt om mijn cliënt op te wachten. Op een bepaald moment stonden ze neus aan neus, het was wat haantjesgedrag", wist de advocaat van F.B. De raadsman vond het vreemd dat het slachtoffer maar twee dagen na de feiten aangifte deed. "Er is dus op zijn minst sprake van twijfel." De rechtbank zag dat anders.





