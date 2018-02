Skelet van een muildier en een paard 17 februari 2018

Overal in de frontstreek in de Westhoek hebben archeologen doorheen de jaren talloze dierenskeletten aangetroffen. Zo werd er bijvoorbeeld een skelet van een paard bovengehaald op de vindplaats Sappenleen in Poperinge. Een skelet van een volgroeid muildier werd dan weer gevonden in een bomkrater in Langemark. Beide skeletten zijn te bezichtigen in het In Flanders Fields Museum.