Skaters en BMX'ers klagen over waterplassen 07 februari 2018

Op de gemeenteraad van Ieper heeft oppositieraadslid Valentijn Despeghel (sp.a) de vele waterplassen aan het skatepark aan de Leopold III-laan in Ieper aangekaart. "De laatste maanden werd ik al vaker aangesproken door skaters en BMX'ers over de vele waterplassen die na een regenbui op de asfaltverharding blijven staan", verduidelijkt het raadslid. "Een bijkomend probleem is dat er zich in de plassen tal van materiaal, zoals zand, aarde en bladeren, opstapelt en dat veroorzaakt gladde plekken. Naast het waterprobleem gaven de skaters mij ook de suggestie om de zone tussen het skatepark en de haag aan te pakken. Nu is dat daar een modderig bedoening. En zou het tenslotte niet mogelijk zijn om enkele bijkomende zitbanken te plaatsen?" Volgens bevoegd schepen Eva Ryde (N-VA) moet alles in zijn totaliteit worden bekeken. "We doen dat in het kader van de nieuwe sporthal. De aanpak daarvoor zal zich de komende jaren aanbieden, nu is er daar nog geen budget voor." (CMW)