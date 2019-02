Site Zwarte Zusters ontpopt zich tot hippe locatie met 70 appartementen Christophe Maertens

27 februari 2019

20u29 1 Ieper Op de site van de Kliniek van de Zwarte Zusters in Ieper komen 70 appartementen. “Met de residentie ‘Pietershof’ realiseren we een uitzonderlijk nieuwbouwproject in het hart van het historisch stadsdeel van Ieper”, aldus aannemer Verstraete uit Roeselare.

De ‘Kliniek van de Zwarte Zusters’ kwam in 2008 grotendeels leeg te staan toen de activiteiten werden opgenomen in het Jan Yperman Ziekenhuis. “Het was al langer duidelijk dat de site een nieuwe bestemming zou krijgen”, aldus van Francis Verstraete van aannemer Verstraetebouw uit Roeselare, die de bouw van appartementen doet.

“Sinds kort zijn de sloopwerken aan het hoofdgebouw bezig”, zegt de aannemer. “Het is een indrukwekkende klus als je kijkt naar de grote van het gebouw.” De komende dagen wordt ook begonnen met de sloop van de site langs de Wennickstraat. Die werken vinden plaats in goede afspraak met de school Immaculata, zodat de toegang tot de school en de veiligheid van de leerlingen gegarandeerd blijft.”

Unieke locatie

De aannemer spreekt van een unieke locatie om te wonen. “Door de ligging van de Sint-Pieterskerk, het groen, de geschiedenis van de site, de wandelafstand tot het centrum is dit een hele mooie plaats om te wonen”, zegt de aannemer. In overleg met de stad werd de architectuur van het gebouw ingepast in de omgeving. “Er werd gekozen voor een okerkleurige aansluiting op de zo typische Yperiaanse klei. De bewuste keuze voor serene en kwaliteitsvolle materialen sluit aan bij het rijke verleden van de stad.”

We passen het gebouw in in de omgeving. We kiezen bewust voor okerkleur, om zo aan te sluiten bij de typische Yperiaanse klei Francis Verstraete

De binnenzone rond de vroegere spoed van het ziekenhuis wordt omgetoverd tot een binnentuin met bomen, struiken, wandelpaden en zitbanken.

De site krijgt de naam ‘Pietershof’. “Met die naam gaan we terug naar het ontstaan van Ieper”, aldus Verstraete. “Ieper ontstond immers met een grote hoeve of een hof bij de rivier Ieperlee. In de jaren 800 verwoesten Noormannen het hof. 100 jaar later bouwde graaf Boudewijn II van Vlaanderen op een hoogte van de Ieperlee een versterkte hoeve. De plaats groeide uit tot een handelsnederzetting. De Sint-Pieterswijk verwijst naar de nabijgelegen Sint-Pieterskerk. De naam ‘Pietershof’ is een eerbetoon aan de bloeiende periode waardoor Ieper een bloeiende stad werd.”

Zeventig appartementen

De werken moeten klaar zijn in de zomer van 2021. “Maar we houden rekening dat het september of oktober van dat jaar wordt.” Op de site komen er in totaal 70 appartementen. De flats met een oppervlakte van 75 vierkante meter kosten 189.000 euro min kosten, voor die van 110 vierkante meter betaalt de koper 285.000 euro. Voor een garage bedraagt de prijs 25.000 euro en een berging kost tussen de 3.000 a 5.000 euro.

Op zaterdag 23 maart tussen 9.30 en 14 uur is er een infodag in zaal Cleven van Albion Hotel.