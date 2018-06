Sirenetest 25 juni 2018

Op donderdag 5 juli staat een sirenetest van de hogere overheid gepland. Dat meldt de stad Ieper. "Op het ogenblik van de test zal elke sirene een alarmsignaal genereren", klinkt het. "Dit is een gemoduleerde schelle toon die na een korte onderbreking wordt herhaald. Uit de luidsprekers van de sirene klinkt de gesproken boodschap 'Proefsignaal'. De resultaten van de test zullen in de loop van de dag meegedeeld worden op de website van het crisiscentrum via www.crisiscentrum.be. Deze voorafgaande communicatie heeft als doel eventuele ongerustheid te vermijden."





(CMW)